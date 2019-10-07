بيروت 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.38%، أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 779.14 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 44 ألفاً و289 سهماً، بقيمة 66 ألفاً و494 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 5 صفقات.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و696 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و725 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:04ت م0209