اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.38 %
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
بيروت 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.38%، أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 779.14 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 44 ألفاً و289 سهماً، بقيمة 66 ألفاً و494 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 5 صفقات.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و696 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و725 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:04ت م
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