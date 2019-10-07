عمّان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى العاهل الاردني عبدالله الثاني بن الحسين اليوم، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي تزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وآفاق توسيعها في المجالات كافة، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //18:32ت م0217