الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنفذت كلية الاتصالات والمعلومات في الرياض ورشة عمل خاصة بالإداريين تحت عنوان ( يوم الإداري ) , تضمنت عدداً من المحاور أبرزها مظاهر وأدوات النجاح ومواصفات بيئة العمل الناجحة والخطة التشغيلية للكلية وبرامجها المتنوعة.وأكد عميد كلية الاتصالات والمعلومات الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة في كلمة ألقاها خلال الورشة , على جميع الإداريين والمدربين المكلفين بالأعمال الإدارية , ضرورة التقيد بمواعيد الدوام الرسمي واحترام المراجع والمستفيد وقت العمل ، وحثهم على تطوير الكلية جنباً إلى جنب مع إخوانهم المدربين ، وأعرب عن سعادته بنجاح العام التدريبي المنصرم وعبر عن شكره لجميع الإداريين بالكلية على ما بذلوه من جهود كبيرة وواضحة .من جهة أخرى قدم مدير الشؤون الإدارية والمالية في الكلية عبدالله الحمده توضيحاً عن الإجراءات الإدارية وتقديم الإجازات مبيناً أن التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تؤكد عدم الموافقة على الإجازات الاعتيادية في الأسبوع الأول والأخير للفصل التدريبي مشيراً إلى ضرورة صدور قرار الإجازة من الإدارة المختصة .وقدم مدير المتابعة في الكلية فهد الثنيان إجراءات نظام البصمة والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن .وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور أحمد الخليفة على أسئلة الحضور .// انتهى //18:32ت م0218