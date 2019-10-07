واشنطن 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسارتفعت أسعار النفط نحو دولاراً واحدًا اليوم، مدعومة بآمال إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، وتحديات في المعروض يواجهها كبار المصدرين.وارتفع خام برنت 1.01 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة ليصل إلى 59.38 دولاراً للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا أو 1.9 بالمئة مسجلا 53.80 دولاراً.وكانت العقود الآجلة للخامين ختمت الأسبوع الماضي منخفضة أكثر من خمسة بالمئة بعد بيانات صناعية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، مع تقوض توقعات الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.ويلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر، في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته ”فرصة جيدة جدا“ لتحقيقه.// انتهى //18:50ت م0219