محايل 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي آل دلبوح اليوم , فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية .وتجول المحافظ على الأقسام والتقى منسوبي الفرع واطلع على سير العمل ، واستمع لشرح مفصل من مدير الفرع عبد الله أحمد الشهري عن البرامج التي يقدمها الفرع وتضمنت برامج الدعم لأصحاب المواشي وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية .وفي ختام الزيارة أكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم .//انتهى //18:59ت م0224