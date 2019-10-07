باريس 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسمنحت الحكومة الفرنسية معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري وسام "الاستحقاق الوطني برتبة ضابط أكبر" تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا.وتم منح الوسام لمعاليه باسم رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث قلده المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو الوسام، في حفل غداء أقامته وزارة الخارجية الفرنسية بمناسبة انتهاء مدة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا، بحضور عددٍ من المسؤولين الفرنسيين.وأشاد كريستوف فارنو، بالدور الكبير الذي قام به معالي السفير العنقري في تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في جميع الجوانب.من جانبه عبر معاليه عن امتنانه لهذا التكريم الذي حظي به من قبل الحكومة الفرنسية بمنحه هذا الوسام الرفيع، الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة وفرنسا، في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.كما تقدم معاليه بالشكر الجزيل للمسؤولين الفرنسيين كافة الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في تسهيل مهمته خلال سنوات عمله.// انتهى //19:14ت م0225