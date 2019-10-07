عنيزة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساختتمت جامعة القصيم، ممثلة في كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، أمس ، حملة توعوية حول مرض سرطان الثدي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمبنى العثيم مول بعنيزة، تحت شعار "لا تنتظري الأعراض"، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر من كل عام، بهدف التعريف بمخاطر مرض سرطان الثدي وأنواعه، وللتعريف بطريقة الفحص الذاتي وضرورة إجراء الفحص المبكر تجنباً للإصابة.وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع جمعية طهور ومستشفى الملك سعود وجمعية أمان، وتخللها توزيع بروشورات توعوية على الزوار، وذلك للحث على الكشف المبكر من خلال إيضاح الجانب الصحي المهم والمؤثر في العلاج عن طريق التعريف بالأعراض وطرق الفحص بهدف نشر المعرفة والتوعية حول صحة الثدي.من جهتها، أوضحت وكيلة الكلية الدكتورة أشواق بنت أحمد العيد، أن الهدف من حملات التوعية التي تنظم في شهر أكتوبر من كل عام هو إيصال رسائل للمجتمع بأن الكشف المبكر هو سر الشفاء والنجاة من مرض سرطان الثدي، حيث يتم إلقاء الضوء على سبل الكشف المبكر وتشخيصه وفحوصاته والتدابير اللازمة في مرحلة ما بعد الشفاء منه// انتهى //19:16ت م0227