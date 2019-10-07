جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة .// انتهى //19:22ت م0228