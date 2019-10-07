عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جدة
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة .
// انتهى //
19:22ت م
0228