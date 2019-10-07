دبي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واستشارك وزارة الإسكان في فعاليات مؤتمر جيتكس 2019 التي تنعقد خلال الفترة من 6 -10 أكتوبر في دبي.ويعد المعرض تجمعاً للفعاليات والتقنيات الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والقادة الحكوميين والمبدعين بالمجال التقني وأصحاب الفكر التقدمي وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 100 دولة.وشاركت وزارة الإسكان في المعرض بجناح تستعرض من خلاله أبرز برامجها ومبادراتها مثل "سكني" و"اتحاد الملاك" و"إيجار" و"الأراضي البيضاء" و"تقنيات البناء" و"البناء المستدام" وغيرها من البرامج والمبادرات الأخرى، بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة في الدول العربية.وتستهدف الوزارة من خلال هذه المشاركة استعراض تجربتها في قطاع الإسكان، وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى خِدْماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي المقدمة للمستفيدين.يُذكر أن "جيتكس" يعد أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للجهات المشاركة لاستعراض إبداعاتها الجديدة على مدار أسبوع كامل.// انتهى //19:34ت م0230