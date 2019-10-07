طرابلس 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عميد خالد مازن اليوم بالمنسق العام لبرنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نبيل أبو عامر.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة الجهود والمشاريع والبرامج التي يشرف على تنفيذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وأكد وكيل الوزارة على الأهمية التي توليها الوزارة لتوظيف جميع السبل المتاحة لتطوير قدرات العديد من مكونات الوزارة وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك الإرهاب.وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد العديد من المقترحات التطورية الدافعة والرامية إلى الرفع من مستوي الأداء الأمني.// انتهى //19:36ت م0232