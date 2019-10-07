بغداد 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في مكتبه ببغداد اليوم وزير الخارجية الروسي"سيرغي لافروف" والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء "بحسب بيان صحفي حكومي عراقي" بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة, فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة.وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل إلى بغداد صباح اليوم، مبتدئًا زيارة رسمية من المنتظر أن تقوده إلى إقليم كردستان.// انتهى //19:37ت م0233