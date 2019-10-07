أبوظبي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في أعمال " المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني " الذي يعقد في أبوظبي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلاً عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //19:38ت م0234