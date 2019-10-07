السيح 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس‏نفذ مكتب العمل بالخرج مؤخراً حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت التجارية في مدينة السيح ضمن حملة "وطن بلا مخالف" للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقرارتها التشريعية المنظمة لسوق العمل.‏وأسفرت الحملات التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، عن ضبط مخالفات متعددة ، وتم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.‏وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني .‏ودعا مكتب العمل بالخرج المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات النظامية في المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.// انتهى //19:44ت م0237