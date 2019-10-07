البدائع 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ البدائع رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس بمقر المحافظة اليوم ، الاجتماع الرابع للمجلس المحلي من دورة الأنعقاد الثامنة عشرة للعام المالي 1441/1440 .وتم خلال الاجتماع استعراض فرص الأستثمار بمحافظة البدائع والمشاريع التي تحت التنفيذ واستحداث بعض الطرق الجديدة والاستفادة من المياه الناتجة من محطات المعالجة واتخذ بشأنها التوصيات التي تخدم المواطن والمحافظة والمراكز التابعة لها .// انتهى //19:47ت م0238