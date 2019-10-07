عنيزة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم في مقر المحافظة اليوم، مدير تعليم المحافظة محمد بن سليمان الفريح، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ عبدالعزيز العوهلي الخيرية لتنمية المجتمع فهد العوهلي، ورئيس مركز الفصول الرقمية عبدالرحمن المانع ومساعدي مدير التعليم والقيادات التعليمية.ودشن المحافظ خلال اللقاء، جائزة العوهلي للتميز التربوي البالغة قيمة جوائزها 200 ألف ريال وتنظمها إدارة التعليم بالمحافظة، وتستهدف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع داخل المملكة بهدف إذكاء روح التنافس بين المدارس في ممارسة القيم الأخلاقية والتربوية ونشرها داخل المدرسة وخارجها.كما تهدف الجائزة إلى الإسهام في تحفيز القيادات المدرسية لتعزيز القيم التربوية وممارساتها السلوكية في المجتمع المدرسي، وإبراز الإنجازات التي تمت في هذا الجانب، واستشعار القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات لدورهم الرئيس في رفع وعي المجتمع ومخزونه القيمي والأخلاقي انطلاقاً من القاعدة الرئيسة (الطالب والطالبة)، إضافة إلى تعزيز دور المدرسة التوعوي والقيادي للمجتمع لا سيما في الجانب الأخلاقي والتربوي، وتبلغ قيمة الجائزة (200000) ريال يتم تقسيمها على خمسة فائزين.وقد حضر محافظ عنيزة توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة تعليم عنيزة التي مثلها مدير التعليم محمد الفريح، ومركز الفصول الرقمية ومثلها رئيسها عبدالرحمن المانع، التي تهدف لتقديم البرامج التربوية والتعليمية والتأهيلية في مجال خدمة المجتمع من خلال تقديم الدورات التدريبية للطلاب والطالبات وجميع فئات المجتمع.// انتهى //19:53ت م0239