عمّان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساختتمت في مدينة أربد الأردنية اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول في التاريخ والحضارة الإسلامية والذي عقد تحت عنوان "الحياة العلمية والفكرية والثقافية في العالم العربي بين القرنين 1-14 هـ/ 7-20م" ، بمشاركة باحثين وعلماء من المملكة العربية السعودية، لبنان، العراق، عُمان، الجزائر، الكويت، تونس، فلسطين، مصر، فرنسا والأردن.وأوصى المشاركون في المؤتمر بتعميم دراسة أثر العلماء العرب والمسلمين في حفظ ونشر التراث وإسهاماتهم في إثراء الحضارة الإنسانية بمناهج التعليم العام والمتخصص، داعين إلى نشر ما لم يتم نشره في مختلف ميادين العلوم، وضرورة تبادل هذه المصادر بين الجامعات والمؤسسات العلمية العربية.وطالب المشاركون في بيانهم الختامي بتأكيد تدريس مقررات تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين في أقسام التاريخ والحضارة بالجامعات والمعاهد والكليات العلمية المتخصصة كمداخل لعلومهم، وتوجيه طلبة الدراسات العليا في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد المتخصصة في بلادنا العربية من خلال إعداد الدراسات العلمية المتخصصة لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراة فيما يتصل بمحاور المؤتمر واهتماماته.// انتهى //20:25ت م0240