القاهرة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم فعاليات المنتدى العربي للمدن الذكية الذي تستضيفه مدينة الأقصر المصرية للمرة الرابعة، تحت شعار "المدن الذكية ودور الابتكار فيها"، بمشاركة عدد من الدول العربية ويستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.ويناقش المنتدى عددًا من الملفات من بينها تحديات المدن الذكية والواقع الحالي لها، ويتضمن ورشة تدريبية تتناول محاورها التعريف بخصائص المدن الذكية، وأسباب اللجوء إليها ونماذج من المدن الذكية العالمية والاستدامة.// انتهى //20:56ت م0243