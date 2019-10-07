طريف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة الخدمات النسائية أعمالها الرقابية على المشاغل النسائية ، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات المحددة لهذه الأنشطة وعدم وجود مخالفات بها، والتأكد من سلامة المواد المستخدمة وصلاحيتها.وأسفرت الجولات عن مصادرة مواد تجميل منتهية الصلاحية، وتم تطبيق النظام بحق المخالفين وتحرير الغرامات والجزاءات البلدية.// انتهى //20:58ت م0244