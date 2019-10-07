القاهرة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم بالقاهرة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) نوربرت روتجن، الذي يزور مصر حاليا لدعم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح عقب اللقاء، أن الجانبين تطرقا إلى بعض التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى الملفات والتحديات المختلفة بالمنطقة، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.//انتهى//21:00ت م0246