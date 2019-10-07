سكاكا 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسكرم أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان ، الفائزين والفائزات بمسابقة اليوم الوطني الـ 89 الإعلامية التي تضمنت مسارين لأفضل صورة وأفضل تغريدة .ففي مسار أفضل الصورة فاز بالمركز الأول زايد بن مبروك اللاحم وفي المركز الثاني تالا بنت صالح بن مساعد الخالدي، وجاء في المركز الثالث محيسن فايز، أما في مسار أفضل تغريدة ففاز بالمركز الأول حسين بن أحمد الشراري وفي المركز الثاني رغد بنت ناصر المفرج، وحل بالمركز الثالث فرح محمد القادر .وهنأ أمين منطقة الجوف الفائزين والفائزات، مقدماً شكره لملتقى إعلاميي الجوف على هذه المبادرة التي لاقت تفاعلاً بين الطلاب والطالبات والمهتمين في المجال الإعلامي، داعياً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادته الرشيدة .وفي ختام الحفل تم تسليم الجوائز والشهادات للفائزين والفائزات ، كما تسلم المهندس الشرعان درعاً تذكارياً من رئيس ملتقى إعلاميي الجوف لقاء دعم الأمانة لأنشطة الملتقى .//انتهى//21:19ت م0251