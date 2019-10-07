المنامة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب، مجددةً موقف مملكة البحرين الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب.// انتهى //21:22ت م0252