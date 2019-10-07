الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسيبحث منتدى الحوار الاجتماعي العاشر المقرر انعقاده بعد غد الأربعاء بالرياض، تحت شعار "مستقبل العمل في المملكة" برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التحولات في أنماط العمل الجديدة وتطوير نماذج الأعمال والتحديات التي تواجهها ودور الجهات ذات العلاقة.ويناقش المنتدى إدارة المواهب وتطويرها، والتحديات التي تواجهها في أنماط العمل الجديدة والحقوق والالتزامات على أطراف العمل، كما يتطرق إلى تهيئة الموارد البشرية وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، وتهيئتهم لأعمال المستقبل والمهن القيادية وتطوير نماذج الأعمال والإنتاجية.ومن المنتظر أن يطرح المنتدى في أجندته وأوراق العمل الخاصة به ارتباط مستقبل العمل برؤية المملكة 2030 التي تمثل الحجر الأساس في تنويع اقتصاد البلد وبناء القدرات اللازمة للتكيّف مع الثورة التقنية، وما يصاحب هذه المرحلة من عملية تأهيل جوهرية للعديد من العُمّال الحاليين، وما تتطلبه من استثمارات استباقية في تطوير المواهب المستقبلية.ويهدف المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، من خلال طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمال وممثلي العمل بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة.// انتهى //21:25ت م0254