الباحة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم أصحاب المعالي والقضاة ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل ومحافظي المحافظات وعدد من أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية الاثنينية ، وذلك بقاعة الاستقبالات الكبرى بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة والخدمات المقدمة للمواطنين .بعد ذلك شرف الجميع طعام العشاء على مأدبة سموه .حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط .// انتهى //21:56ت م0257