إسلام آباد 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور باكستان حالياً يضم السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور ماجي حسن.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا الوضع الأمني الإقليمي وعملية السلام الأفغانية، إلى جانب استعراض القضايا ذات الأهمية المشترك.// انتهى //22:05ت م0259