جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأعرب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشوون الإنسانية في سوريا بانوس مومسيس عن القلق إزاء سلامة السكان المدنيين في شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت خططًا للطوارئ وتقديم المساعدات.وأوضح أن الأمم المتحدة استعدت لأسوأ الظروف تحسبًا لأي عملية عسكرية في المنطقة، معربًا عن أمله ألا تؤدي تلك الأعمال العسكرية إلى عمليات قتل وتطهير وموجة نزوح جديدة.ودعا في تصريحات للصحفيين في جنيف إلى ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني خلال أي عملية عسكرية شمال شرق سوريا والإبقاء على الطرق مفتوحة حتى تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، ومواصلة تقديم المساعدات التي تصل حاليا إلى 700 ألف شخص من إجمالي 7.1 ملايين يعيشون هناك.// انتهى //22:07ت م0260