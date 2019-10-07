جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واستشارك اليمن في أعمال الدورة الـ 70 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تجرى أعمالها خلال الفترة من 7-11 أكتوبر 2019م في قصر الأمم المتحدة، بوفد برئاسة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة عدد من المحاور التي تمس اللاجئ والنازح وحجم الصعوبات التي تواجههم، والوقوف أمام منجزات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلدان المتضررة من اللجوء والنزوح، لاسيما سبل حماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم. ودور الميثاق العالمي فيما يخص حماية اللاجئين ودمجهم في الحياة اليومية للبلد المستضيف.// انتهى //22:08ت م0261