الدوادمي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنفذت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث أمس عددًا من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية على مستوى الإدارة وذلك بمركز التدريب التربوي وتستمر على مدى أربعة أيام .وتتضمن البرامج التي تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين ومحضري المختبرات ، لقاءات وورش عمل منها لقاء مؤشرات أداء المعلمين في المنظومة، وورشة المختبرات الافتراضية, وورشة الكفاءة القرائية لطلاب الصفوف الأولية والبيئة المحفزة للأبداع، بالإضافة إلى أساسيات الأمن السيبرالي ودمج التقنية في التعليم والبحث الإجرائي.// انتهى //22:50ت م0264