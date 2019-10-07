رام الله 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأمم المتحدة بدعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).وأكد عريقات خلال لقائه اليوم نائب الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف أهمية وقوف العالم بأسره ضد نوايا نتنياهو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، مشددًا على تمسك منظمة التحرير بإنهاء الاحتلال وفق مبدأ حل الدولتين على حدود الـرابع من حزيران عام 1967.//انتهى //22:50ت م0265