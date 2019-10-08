الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسدشن المنتخب السعودي الأول اليوم تدريباته بمعسكره في مدينة بريدة استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة الخميس المقبل على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وافتتح الأخضر تدريباته على ملعب نادي التعاون "المنشأة الجديدة" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" التي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري تقسيمة على منتصف الملعب، بعدها خصص تمارين خاصة للمدافعين وتمارين إنهاء الهجمة لبقية اللاعبين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.واكتفى لاعب خط الوسط سلمان الفرج ببرنامج علاجي في العيادة نظرًا للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه ، وكذلك المدافع ياسر الشهراني الذي اكتفى بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني.وسيواصل "الأخضر" تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب نادي التعاون "المنشأة الجديدة" في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.// انتهى //00:21ت م0274