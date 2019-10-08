الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسيفتتح المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عامًا غدًا مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في جدة، الذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.ويستضيف الأخضر منتخب الأردن في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي الأهلي بجدة.ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها اللاعبون عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في محافظة الخُبر مطلع الشهر المقبل.// انتهى //00:23ت م0275