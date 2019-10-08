الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ضرورة وجود تواصل مباشر بين الاتحاد والإعلام من أجل تحقيق المصلحة المرجوّة فيما يتعلق بتطوير أداء الحكام السعوديين.وقال المسحل في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة الحكام الرئيسية، الإسباني فرناندو تريساكو، اليوم: "كل الظروف مهيئة لعودة التحكيم السعودي لسابق عهده خاصة في ظل توافر الإمكانيات لتحقيق ذلك".وأضاف: "اتفقت مع تريساكو على عقد مؤتمر صحفي شبه شهري مع جميع القنوات الإعلامية"، مشيدًا بالحضور اللافت من وسائل الإعلام ونقاد التحكيم في البرامج الرياضية في مؤتمر اليوم، وهو ما يعكس حرص الجميع على تطوير مستوى التحكيم.وفيما يتعلق بموعد عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات محليًا بشكل كامل، أكد المسحل أن ذلك سيتحدد بعدما تتأكد لجنة الحكام من جاهزية الحكم السعودي لافتًا النظر إلى أن الاعتماد على التحكيم الأجنبي لن يستمر طويلًا لكن هذا سيتوقف على جاهزية الحكم السعودي.// انتهى //00:24ت م0276