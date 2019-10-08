الليث 8 صفر 1441 هـ الموافق 7 اكتوبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد وعواصف رعدية على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت غميقة، والديه، والجحر، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر، وحفار، والغالة، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والميقات ، والسعدية، وسلبه، والمرقبان، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:52ت م0281