باماكو 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأطلقت حكومة مالي حوارا وطنيا شاملا يمتد على مراحل بداية من السابع من أكتوبر وحتى الثاني و العشرين منه ويشمل الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني في مختلف أنحاء البلاد .ويهدف الحوار الذي يدار على مستوى البلديات والحكم المحلي وعلى المستوى المركزي إلى تجديد اللحمة الوطنية السياسية والاجتماعية.ويبحث الحوار الوطني وفق وكالة الأنباء الرسمية ستة محاور تشمل قضايا السلم والأمن والتضامن الوطني وقضايا العمل السياسي والإدارة الرشيدة للمسائل الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //02:01ت م0288