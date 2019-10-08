نيويورك 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على تراجع اليوم الاثنين.وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 65ر96 نقطة، أو36ر0% ، ليصل إلى 07ر26477 نقطة.وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 38ر13 نقطة ، أو 45ر0% ، ليصل إلى 63ر2938 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 18ر26 نقطة، أو 33ر0 % ، ليصل إلى 29ر7956 نقطة.// انتهى //02:46ت م0289