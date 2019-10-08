نيامي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 اكتوبر 2019 م واسبدأت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب كارنباور، زيارة إلى جمهورية النيجر، في جولة تشمل بعض دول منطقة الساحل الإفريقي.وستتفقد الوزيرة الألمانية خلال الزيارة قوات بلادها المتمركزة ھناك.ویمتلك الجیش الألماني ھناك قاعدة جوية تعّد إسھامًا من ألمانیا في مھمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مینوسما) یتم عبرھا نقل الأشخاص والمواد من وإلى النیجر كما تعمل القاعدة أیضًا على تأمین الرعایة للجرحى.// انتهى //03:08ت م0292