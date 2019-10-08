أبيدجان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسحصلت جمهورية بنين على قرض جديد من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 61 مليون يورور، سيخُصص لمشاريع الري ومعالجة بحيرات استقبال مياه الأمطار في منطقة كوتونو العاصمة الاقتصادية للبلاد.وسيستفيد من المشروع الذي يتيح 700 فرصة عمل، نحو 785 ألف ساكن، في مجالات الري والتقليل من مخاطر الفيضانات التي تهدد البلديات القريبة، إضافة إلى الحد من الأوبئة الناتجة عن ركود المياه.وكان البنك الإفريقي، الذي مقره العاصمة العاجية أبيدجان، قد منح الأسبوع الماضي قرضًا آخر بقيمة 61 مليون يورو لبنين لفائدة مشاريع الكهرباء ، ليبغ إجمالي المشاريع التي يساهم فيها البنك في البلاد ، 15 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 443 مليون يورو.// انتهى //‏‫03:50ت م0293