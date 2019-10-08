واشنطن 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واستحدث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاز في بيان صحفي إن الوزيرين ناقشا عزم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للتفاوض على اتفاق طموح للتجارة الحرة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.وذكر البيان أن وزيري الخارجية قد قاما بمناقشة مجموعة من التحديات الأمنية الدولية المختلفة، بما في ذلك دور إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.// انتهى //04:57ت م0298