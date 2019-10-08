لشبونة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسفاز الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال بالانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الأحد، بحصوله على 36 % من الأصوات، بحسب نتائج نهائية نشرتها وزارة الداخلية.وجاء الحزب الاشتراكي الذي لم يحقق أغلبية مطلقة، متبوعا بالحزب الاجتماعي الديمقراطي بـ 28 % من الأصوات.وتمنح هذه النسبة لرئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا ما لا يقل عن 106 مقاعد في البرلمان المكوّن من 230 نائبا، مقابل 86 في عام 2015.وبهذه النتيجة يكون الاشتراكيون قد تقدموا بفارق كبير على أبرز خصومهم، الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين الوسط).وقال كوستا لأنصاره :" من الواضح من هذه الانتخابات أن الحزب الاشتراكي والحزبين المتحالفين معه عززوا مواقفهم".// انتهى //05:07ت م0299