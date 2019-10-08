الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنينفيصل بن بندر يطلع على استعدادات منتدى الرياض الاقتصاديأمير الرياض يرعى انطلاق معرض البناء السعودي 2019أمير مكة يدشّن المنصة التنموية للمحافظاتأمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطانأمير حائل ونائبه يحتفلان باليوم العالمي للمعلمفيصل بن مشعل: إنجاز 83 % من مشروعات القصيم التنمويةدعم مشروع دراسة علمية موثقة عن الأميرة نورة بنت عبدالرحمنرئيس مجلس السيادة السوداني يغادر الرياضثلاثة ملايين عملية لجوازات نجرانمحافظ الأحساء يرعى ختام جائزة الموسى للتميز التعليميالمملكة تؤكد تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأةعبدالعزيز بن سلمان يبحث أوجه التعاون مع وزير التنمية الروسيالعساف يستقبل السفير البريطاني وعددًا من السفراء المعينين«إغاثي الملك سلمان» يبدأ حملة قسطرة قلب في النيجر.. ويشرع بمكافحة العمى في نيجيرياأمطار غزيرة على مكة.. والدفاع المدني ينقذ المحتجزينالمملكة تشارك في اجتماعات مفوضية اللاجئيناستمرار النزيف العراقي.. و«الحشد» يهدد المتظاهرينمفاجأة ترمب تمهد للعملية التركية شمال سوريةالحريري: لبنان يرفض التدخل في أي أنشطة تستهدف الخليج العربيالشرعية والمجلس الانتقالي على مشارف إنهاء الأزمةالخارجية الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراءجونسون لماكرون: الفرصة الأخيرة لبريكست باتفاق// يتبع//06:02ت م0003