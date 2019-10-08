عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنين
فيصل بن بندر يطلع على استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي
أمير الرياض يرعى انطلاق معرض البناء السعودي 2019
أمير مكة يدشّن المنصة التنموية للمحافظات
أمير مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان
أمير حائل ونائبه يحتفلان باليوم العالمي للمعلم
فيصل بن مشعل: إنجاز 83 % من مشروعات القصيم التنموية
دعم مشروع دراسة علمية موثقة عن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر الرياض
ثلاثة ملايين عملية لجوازات نجران
محافظ الأحساء يرعى ختام جائزة الموسى للتميز التعليمي
المملكة تؤكد تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة
عبدالعزيز بن سلمان يبحث أوجه التعاون مع وزير التنمية الروسي
العساف يستقبل السفير البريطاني وعددًا من السفراء المعينين
«إغاثي الملك سلمان» يبدأ حملة قسطرة قلب في النيجر.. ويشرع بمكافحة العمى في نيجيريا
أمطار غزيرة على مكة.. والدفاع المدني ينقذ المحتجزين
المملكة تشارك في اجتماعات مفوضية اللاجئين
استمرار النزيف العراقي.. و«الحشد» يهدد المتظاهرين
مفاجأة ترمب تمهد للعملية التركية شمال سورية
الحريري: لبنان يرفض التدخل في أي أنشطة تستهدف الخليج العربي
الشرعية والمجلس الانتقالي على مشارف إنهاء الأزمة
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء
جونسون لماكرون: الفرصة الأخيرة لبريكست باتفاق
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