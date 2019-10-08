وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «حوار جدة» والسلام في اليمن ): تأتي المفاوضات التي تقودها المملكة العربية السعودية، بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مدينة جدة، في إطار مواقف المملكة الثابتة تجاه إحقاق السلام في اليمن الشقيق، ورغبة صادقة في الجمع بين الفرقاء اليمنيين، من خلال الحلول السلمية وعبر مفاوضات الهدف منها وحدة اليمن واستقراره، ومواصلة الجهود القائمة التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل إعادة الشرعية في اليمن.وواصلت : وفي سياق ما تناقلته وسائل الإعلام أخيرا حول "حوار جدة" التي تشير إلى أن هناك مبادرة إيجابية نحو انضمام المجلس الانتقالي إلى الحكومة الشرعية وتحت إشراف السعودية للتهدئة، وتركيز الجهود في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وعدم تشتيت الجهود في ملفات جانبية.// يتبع //06:03ت م0006