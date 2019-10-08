وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حلول سكنية متنوعة ) : تبذل الحكومة الرشيدة أقصى الجهد لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتعمل وزارة الإسكان على تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي إلى استدامة موارد الوزارة وتحسين كفاءتها.وأوضحت : وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بقوله ، حفظه الله، :”إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي ، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب – بمشيئة الله – بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة، لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن” .وبينت : ويهدف برنامج الإسكان في رؤية المملكة لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية كما تضمن برنامج التحول الوطني الاستفادة مــن فـرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفـع إجمالي القـروض العقارية القائمة إلـى 502 مليـار ريال وخفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63 % وزيادة نسبة تملك المنازل بيـن المواطنين السعوديين إلى 60 %.وختمت : وتشمل الحلول الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100% بالشراكة مع الجهات التمويلية.// انتهى //06:03ت م0008