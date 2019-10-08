اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
طوكيو 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر221 نقطة أو ما يعادل 03ر1% ليصل إلى 47ر21596 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 89ر12 نقطة، أو82ر0% ، ليصل إلى 64ر1585 نقطة.
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