طوكيو 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر221 نقطة أو ما يعادل 03ر1% ليصل إلى 47ر21596 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 89ر12 نقطة، أو82ر0% ، ليصل إلى 64ر1585 نقطة.// انتهى //07:02ت م0009