ثقافي / ثلاث محاضرات بتعاوني أحد المسارحة غدًا
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
أحد المسارحة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ، ثلاث محاضرات ضمن سلسلة برنامج الأمن الفكري، بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " ، الأولى يُقدمها أحمد بن محمد المحزري بجامع المراونة ، والثانية يُقدمها عيسى بن علي مدخلي بمسجد عثمان بن عفان بإسكان رمادة ، فيما يلقي المحاضرة الثالثة حسن بن محمد دغريري ، وذلك بمسجد عبدالرحمن بن عوف بإسكان رمادة .
وتأتي هذه المحاضرات اللاتي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
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