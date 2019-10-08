تبليسي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسصرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس أن بلاده تدعم انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي أكد شتاينماير على العلاقات الودية والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن جورجيا يمكنها دائما الاعتماد على الدعم السياسي الألماني.وقال شتاينماير إن ألمانيا دعمت دائما جورجيا على طول الطريق والتكامل الأوروبي الأطلسي.وأكدت زورابيشفيلي بدورها الموقف الثابت الذي تحتفظ به جورجيا إزاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.ووصل شتاينماير إلى تبليسي في 6 أكتوبر في زيارة تستغرق 3 أيام لجورجيا.// انتهى //07:41ت م0013