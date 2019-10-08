وادي الدواسر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظم قسم التوجيه والإرشاد بالمعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر بالتعاون مع مستشفى وادي الدواسر العام ممثلاً في عيادة مكافحة التدخين أمس, برنامجًا توعويًا عن مخاطر التدخين والآثار المترتبة على الفرد والمجتمع, بحضور منسوبي المعهد من المتدربين والمدربين .وتضمن البرنامج محاضرة للدكتور النور إبراهيم، ومشرف التوعية الصحية بقطاع الوادي جمعان عبدالله .// انتهى //08:10ت م0015