الخرطوم 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تعهد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك،خلال مباحثات اقتصادية أجراها أمس مع رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض، بتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين في السودان التي تشهد تغييرات كبيرة بعد الإطاحة بالبشير.وأشارت الصحف إلى إفشال الجيش اليمني أمس، لليوم الثاني على التوالي، هجوماً لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على معسكر تابع له في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.وعرجت على مطالبة الرئيس العراقي برهم صالح،أمس إلى - وقف التصعيد- بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية، داعياً إلى حوار وطني من دون تدخل أجنبي.وسلطت الضوء على بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين والذى اعتبر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة وعناصر من شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك تصعيداً خطيراً وتجاوزاً فجاً لجميع الخطوط الحمراء.وأخبرت عن مقتل 13 سيدة وفقدان نحو 20 آخرين في البحر أمس ، عقب انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.// انتهى //08:58ت م0019