عام / "المشرفة التربوية في ظل التحول الرقمي" ورشة عمل بتعليم حائل

الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
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‏حائل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ‏"بنات" بالتعاون مع مكتب التعليم شرق أمس، ورشة عمل بعنوان " المشرفة التربوية في ظل التحول الرقمي" التي استهدفت المشرفات التربويات ومشرفات القيادة المدرسية .
وأوضحت مديرة الإشراف التربوي أن ورشة العمل تهدف إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم والاستفادة من إقبال الطالبات على التقنيات الحديثة وجعله أكثر جاهزية للدراسات ‏الجامعية ‏وسوق العمل, بالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي في رفع ‏جودة تجربة التعليم وتحسين البيئة التعليمية وأثره الإيجابي على مستقبل التعليم .
// انتهـى //
09:01ت م
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