‏حائل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ‏"بنات" بالتعاون مع مكتب التعليم شرق أمس، ورشة عمل بعنوان " المشرفة التربوية في ظل التحول الرقمي" التي استهدفت المشرفات التربويات ومشرفات القيادة المدرسية .وأوضحت مديرة الإشراف التربوي أن ورشة العمل تهدف إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم والاستفادة من إقبال الطالبات على التقنيات الحديثة وجعله أكثر جاهزية للدراسات ‏الجامعية ‏وسوق العمل, بالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي في رفع ‏جودة تجربة التعليم وتحسين البيئة التعليمية وأثره الإيجابي على مستقبل التعليم .// انتهـى //09:01ت م0020