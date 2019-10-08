عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أوغندا بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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09:28ت م
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