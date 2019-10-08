الخليل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين عز الدين ويحيى ناصر زين، ومحمد عطية بنات وولده جمال، بعد تفتيش منازلهم في مدينة الخليل.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل غربا، وفتشت منزل الأسير المحرر ليث العصافرة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //09:40ت م0024