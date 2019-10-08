بيروت 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت النتيجة العملية الأولى لها الإعلان عن رفع الحظر عن سفر الرعايا الإماراتيين إلى لبنان.وأخبرت صحف الثلاثاء عن إقرار القيادة العسكرية العراقية للمرة الأولى أمس باستخدام مفرط للقوة خلال مواجهات دموية مع المحتجين في مدينة الصدر أسفرت عن مقتل 13 شخصا.وتحدثت عن تحذير كوريا الشمالية من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لمجلس الأمن الدولي لإثارة مسألة إجراءاتها للدفاع عن النفس بحسب تعبيرها.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد أمس أنه على الجميع إيجاد أجواء مناسبة لعودة اللاجئين السوريين والقضاء على آخر بؤر الإرهاب.وأشارت إلى إعلان السلطات الأفغانية أمس عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء تفجير استهدف حافلة في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.وأوردت إعلان وزراة الدفاع الأمريكية في بيان أمس أن الولايات المتحدة لا تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة ضد المسلحين الأكراد في سوريا.// انتهـى //09:43ت م0025